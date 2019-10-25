اقتحام مكتب ائتلاف سياسي في بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من الأشخاص أقدموا، اليوم، على اقتحام مكتب ائتلاف دولة القانون في محافظة بابل".

وأضاف ان "المقتحمين قاموا بتحطيم أجهزة المكتب بالكامل".

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.

