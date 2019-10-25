اقتحام مكتب ائتلاف سياسي في بابل

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باقتحام مكتب ائتلاف سياسي في محافظة بابل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من الأشخاص أقدموا، اليوم، على اقتحام مكتب ائتلاف دولة القانون في محافظة بابل".
وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.
وأضاف ان "المقتحمين قاموا بتحطيم أجهزة المكتب بالكامل".
وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.
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