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اقتحام مكتب ائتلاف سياسي في بابل

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أفاد مصدر أمني، الجمعة، باقتحام مكتب ائتلاف سياسي في محافظة بابل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من الأشخاص أقدموا، اليوم، على اقتحام مكتب ائتلاف دولة القانون في محافظة بابل".

وأضاف ان "المقتحمين قاموا بتحطيم أجهزة المكتب بالكامل".

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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