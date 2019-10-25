إضرام نيران داخل مبنى مجلس الديوانية

وقال مصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من المحتجين أقدموا، اليوم، على اقتحام مبنى مجلس محافظة الديوانية وإضرام النيران بداخله".

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.

