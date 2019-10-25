إضرام نيران داخل مبنى مجلس الديوانية

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الجمعة، بإضرام النيران داخل مبنى مجلس محافظة الديوانية.
وقال مصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من المحتجين أقدموا، اليوم، على اقتحام مبنى مجلس محافظة الديوانية وإضرام النيران بداخله".
وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.
وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.
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