مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار: وثقنا استشهاد ٤ مواطنين وإصابة ٥٨

وقال مدير المكتب داخل عبد الحسين في حديث لـ الخليج 365، إن "مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار وثقت حتى الان استشهاد ٤ مواطنين وإصابة ٥٨ اخرين في الناصرية".

يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والنجف والديوانية وكربلاء وواسط وميسان والمثنى وذي قار وبابل تشهد، منذ صباح اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة تطالب بالاصلاح والقضاء على الفساد ووتوفير فرص العمل.



وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي أكد، اليوم الجمعة، أنه ألزم الجهات الأمنية بعدم الانجرار خلف الفتنة واستخدام العنف، فيما أشار إلى أن هناك انسجاماً بين المتظاهرين والقوات الأمنية.