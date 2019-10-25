أعلن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة ذي قار، الجمعة، أنها وثقت استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 58 خلال تظاهرات اليوم.
يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والنجف والديوانية وكربلاء وواسط وميسان والمثنى وذي قار وبابل تشهد، منذ صباح اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة تطالب بالاصلاح والقضاء على الفساد ووتوفير فرص العمل.
وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي أكد، اليوم الجمعة، أنه ألزم الجهات الأمنية بعدم الانجرار خلف الفتنة واستخدام العنف، فيما أشار إلى أن هناك انسجاماً بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار: وثقنا استشهاد ٤ مواطنين وإصابة ٥٨ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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