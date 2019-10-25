لقاء مرتقب بالخرطوم بين "السيادي" السوداني ومبعوث سلفاكير

قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق شمس الدين الكباشي إن المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان "توت قلواك" سيصل إلى الخرطوم خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الكباشي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن المستشار الأمني لسلفاكير سيصل إلى الخرطوم للقاء أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأوضح أن المبعوث سيقوم بتعريف الحكومة الانتقالية بالجهود المبذولة بشأن الوصول إلى سلام شامل في السودان.

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وعقب 10 أيام من مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو والجبهة الثورية، علقت جنوب السودان جهود الوساطة لمدة شهر، لإعطاء الأطراف فرصة لمزيد من المشاورات.





وأجرت الحكومة السودانية المحادثات في جوبا على مسارين، واحد مع الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو التي تسيطر على مناطق واسعة من جنوب كردفان والنيل الأزرق، والآخر مع تحالف الجبهة الثورية التي تضم نحو 7 فصائل مسلحة تحارب في المنطقتين ودارفور.

وتوصل المسار التفاوضي مع الحلو إلى اتفاق إعلان مبادئ بشأن "قضايا التفاوض"، لكنها تعثرت لاحقاً بسبب طرح الحركة الشعبية مطلبي تقرير المصير وعلمانية الدولة اللذين تحفظ عليهما الوفد الحكومي، وفق ما أعلن مسؤول بالحركة الثلاثاء الماضي.

بينما انتهى المسار الثاني بتوقيع اتفاق "إعلان سياسي" بين الحكومة والجبهة الثورية يتضمن تجديد وقف الأعمال العدائية وتحديد أجندة التفاوض وفتح مسارات المساعدات الإنسانية.