وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: نقف مع أفغانستان في سعيها لتحقيق السلام والازدهار والتنمية

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الإمارات تسعى لتحقيق السلام والازدهار والتنمية لأفغانستان.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الجمعة: "‏إحاطة قيمة من فخامة الرئيس الأفغاني أشرف غني حول الأوضاع في أفغانستان، وإشادة قيمة من فخامته بدور الإمارات التاريخي في دعم الشعب الأفغاني والاستقرار في بلاده، نقف مع أفغانستان في سعيها لتحقيق السلام والازدهار والتنمية".

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وشارك وكيل وزارة الدفاع الإماراتية مطر سالم الظاهري في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول مهمة الدعم الحازم في أفغانستان الذي عقد في مقر المنظمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وضم الوفد الإماراتي إضافة للظاهري، السفير سعيد عبيد الكعبي، رئيس بعثة الإمارات لدى "الناتو"، وعددا من كبار ضباط وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وسلط الاجتماع الضوء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الأمني الراهن في أفغانستان والانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا.

وخلال الاجتماع تم تأكيد أهمية دعم أفغانستان الذي يساهم في تدريب ودعم وتقديم المشورة للقوات والمؤسسات الأمنية الأفغانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم الحكومة والشعب الأفغاني.

وشددت منظمة حلف شمال الأطلسي والشركاء، بما فيهم دولة الإمارات، على التزامهم بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ما يصب في مصلحة الشعب الأفغاني والمنطقة والعالم.