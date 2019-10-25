الحريري يغادر قصر بعبدا عقب لقاء قصير بالرئيس عون

غادر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قصر بعبدا عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، دون الإدلاء بأي تصريح حول تفاصيل اللقاء الذي جاء للتباحث حول الأزمة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، الجمعة، إن رئيس الوزراء وصل إلى قصر بعبدا، عصر الجمعة، للقاء الرئيس العماد ميشال عون، ولكنه غادر بعد قليل، دون الإدلاء بأي تصريح.

لقاء الحريري وعون جاء بعد يوم من كلمة الأخير، أمس الخميس، أكد خلالها أن الطائفية هي الأساس وراء كل مشكلات لبنان.

وقال عون، في كلمة للشعب اللبناني، هي الأولى منذ اندلاع الحراك الشعبي المستمر منذ أيام، إن لبنان يحتاج إلى تعاون جميع الأطراف في الحكومة من أجل الإصلاحات.

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وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه "رغم كل الصعوبات حققنا تقدما في مجالات كثيرة، لكنها ليست كافية، وهناك عراقيل كثيرة أمام طريق الإصلاح، وأحتاج لتعاون الحكومة ومجلس النواب لتحقيق خطط الإصلاح".

وشدد العماد ميشال عون على ضرورة عودة الأموال المنهوبة للشعب، قائلا: "إن كل من سرق المال العام يجب أن يُحاسب، فلنكشف كل حسابات المسؤولين".

ودخلت المظاهرات في لبنان، الجمعة، أسبوعها الثاني وسط تمسك مئات آلاف المواطنين بمطالبهم المتمثلة في استقالة الحكومة وتغيير كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والكذب.

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان رغم الإصلاحات الاقتصاديّة التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري، الإثنين، لتهدئة الشارع، وهو لم يحدث حتى الآن.

وطالب المحتجون بـ"تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة"، على أن تتبنى الخطوات التالية "إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناءً على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل".