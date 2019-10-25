بغداد تعلن استضافة القمة العراقية الأردنية المصرية المقبلة

أعلنت بغداد استضافة القمة العراقية الأردنية المصرية المقبلة، وذلك عقب لقاء عقده وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم، الجمعة، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، فإن لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث جاء على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لدول حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذريّة باكو.

وبحث الوزراء سُبُل تنفيذ مُخرَجات القمة الثانية التي جمعت الرئيس العراقي برهم صالح والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نيويورك الشهر الماضي في إطار العمل الثلاثيّ الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث وتعزيز المصالح العربيّة.

وقد تناول اللقاء كذلك تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي المشترك، عبر إيجاد فرص للبناء على ما تمَّ الاتفاق عليه فيما سبق من اجتماعات.

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وتم مناقشة القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضيّة الفلسطينيّة والأزمة السوريّة والحرب على الإرهاب ومستجدات الأزمتين اليمنيّة والليبيّة.

وأكد الوزيران الصفدي وشكري دعم بلديهما لحكومة العراق في جُهُودها لبسط الأمن وتثبيت الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب العراقيّ.

من جهته، أشار وزير الخارجية المصريّ إلى سعي بلاده لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا على أساس القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية عبر اتفاق مُلزِم يحفظ حُقوق الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وفي هذا السياق، أكّد وزيرا خارجية الأردن والعراق وقوفهما مع مصر في سعيها لحماية حُقوقها المائيّة، وحلّ الخلاف عبر المفاوضات وبما يحفظ أمنها المائيّ.

كما بحث الوزراء التحضير لمُؤتمَر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النوويّة وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الذي سيُعقد في ١٨ من الشهر المقبل في نيويورك.



واتفق الوزراء على عقد اللقاء الوزاريّ المقبل في عمان مطلع الشهر المقبل، في إطار التحضير للقمة الثلاثيّة المقبلة على مستوى القادة المُزمَع عقدها ببغداد.