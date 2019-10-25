بوليفيا تؤكد فوز موراليس بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة

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فاز الرئيس البوليفي إيفو موراليس بولاية رئاسية رابعة في الجولة الأولى للانتخابات بعد فرز 99.97% من بطاقات الاقتراع، حسبما أظهرت النتائج الرسمية يوم الخميس.
وحصل اليساري موراليس على 47.07% من الأصوات مقابل 36.51% لمنافسه المنتمي ليمين الوسط، كارلوس ماسا، ليحصل بذلك على فارق الـ 10 نقاط لصالحه، وهو الهامش المطلوب لتفادي جولة إعادة.
وكان موراليس قال بالفعل يوم الأربعاء إنه يتوقع فوزا صريحا، وأدلى بتصريحات مماثلة يوم الخميس.
واستغرقت السلطات الانتخابية أكثر من 24 ساعة لحساب عدد قليل من النقاط المئوية في انتخابات الأحد.
وشهدت بوليفيا أربعة أيام من الاحتجاجات ضد مزاعم بأن الحكومة تزور النتائج.
ونفى موراليس تلك المزاعم ودعا من يروجون لها إلى تقديم الدليل.
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