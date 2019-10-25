العراق.. 9 قتلى ونحو 1000 جريح من المتظاهرين مساء اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

ارتفع عدد قتلى التظاهرات في العراق إلى تسعة اليوم الجمعة،وقالت مصادر عراقية إن عدد القتلى ارتفع إلى 9 فيما تجاوز عدد الجرحى الألف.



وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية العراقية إن قواتها لم تستخدم الرصاص الحي خلال مظاهرات اليوم.

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وأضافت الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019: هناك تعاون كبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد.

وأعلنت الوزارة عن إصابة أكثر من 60 عنصرا من قوات الأمن خلال تظاهرات الجمعة.

وأكد الوزارة سقوط قتيلين وإصابة 409 من المتظاهرين في عدد من المدن العراقية.

وكان بيان للوزارة أكد منع التغطية المباشرة للتظاهرات، ولا تسمح بتواجد وسائل الإعلام غير المرخصة.