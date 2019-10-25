هل يتحول بحر العرب إلى كابوس للإيرانيين؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقع محللون في مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية أن تساهم الحوادث الإرهابية التي أشعلتها طهران في بحر العرب ومنطقة الخليج ضد السفن والبواخر الدولية، في كابوس مزعج لنظام الملالي لن يستطيع مجابهته في المستقبل.

وأكدت المجلة الأمريكية المتخصصة أن الوقت حان لاستخدام الطائرات بدون طيار في الخليج لضرب القوارب الإيرانية الصغيرة التي تترصد لناقلات البترول، والتعامل مع الألغام البحرية والحوادث المستقبلية التي يتوقع أن تستمر في ظل حالة التوتر التي تعيشها المنطقة.

ودعا تقرير لمجلة ناشيونال إنترست إلى إبقاء إيران في المنطقة الرمادية التي تقع في النصف بين الحرب والسلام، ودعا إلى مزيد من التركيز على الابتكار، مشيرا إلى أن «هذه العمليات تتخذ أشكالا مختلفة وتتطلب استجابات متنوعة، تتزامن مع الحاجة العامة إلى تكريس المزيد من الاهتمام لتطوير المفاهيم التي تدفع إلى استخدام التقنيات البحرية الجديدة، مثل الأنظمة غير المأهولة».

المنطقة الرمادية

تدهور الاستقرار البحري في الخليج العربي بشكل كبير خلال الأشهر الماضية في أعقاب الحوادث البحرية الإرهابية التي كانت إيران وراءها، ومنها الاستيلاء على ناقلة النفط السويدية Stena Imperio ، وتواصلت لندن مع عواصم أوروبية مختلفة في ضوء إنشاء مهمة حماية بحرية ترافق السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

هذا الحادث والأحداث السابقة التي تسببت في مضايقة السفن التجارية بالقوارب السريعة والاعتداءات على السفن التجارية هي مثال لما يسمى «أنشطة المنطقة الرمادية». إن أنشطة المنطقة الرمادية الواقعة بين الحرب والسلام تتضمن «إجراءات قسرية لتغيير الوضع الراهن إلى ما دون العتبة التي ستؤدي إلى استجابة عسكرية تقليدية».

وتوفر الطائرات بدون طيار طريقة مهمة ومبتكرة لمواجهة إيران، ولتعلم أفضل استخدام لهذه الأنظمة يجب اغتنام الحوادث الحالية في بحر العرب كفرصة لتعزيز التفكير البحري المفاهيمي حول الأنظمة البحرية غير المأهولة في عمليات المنطقة الرمادية. وتعتبر أنشطة المنطقة الرمادية غرضا ذكيا لتطوير المفاهيم، لأنها «تتسلل إلى أهدافها تدريجيا».

ما هي أفضل طريقة للرد؟

قالت بريطانيا إنه تم تفسير البقاء خارج المنطقة لفترة موقتة على أنه ضعف، فعادت السفن الحربية الملكية للمملكة المتحدة لحماية ناقلاتها، الأمر الذي دفع أمريكا وبعض الدول للتحرك من أجل إنشاء حلف دولي للحماية البحرية. وبقي السؤال: هل هناك ما يكفي من المنصات الكافية للقيام بهذه المهمة وردع الإيرانيين في حال اعتدوا على أي ناقلة؟

قد يؤدي نشر السفن الكبيرة أو المقاتلين لمرافقة السفن التجارية إلى إرسال رسالة قوية إلى إيران، ولكن تظل الشكوك قائمة إذا كانت هذه المقاربة كافية، فقد أوضحت التجارب السابقة في بحر العرب أن السفن البحرية تظل معرضة للقوارب السريعة التي تعمل بسرعة عالية في عمليات المناورة الموزعة، في حين أن هذه بالتأكيد طريقة واحدة للهجوم، إلا أنها الأكثر أهمية بالنسبة للتواصل الاستراتيجي. القوارب الصغيرة التي تهاجم أو تردع السفن البحرية تقدم رسالة مفادها أن جميع الجهات الفاعلة في المنطقة الرمادية تريد نقلها.

حان الوقت

حان الوقت لتزويد القوات البحرية بخيار إضافي باستخدام الطائرات بدون طيار، بعدما تم تطوير هذه الأنظمة بشكل كبير واستخدمت لبعض الوقت، ولكن في الوقت الحالي تستخدم غالبية الأنظمة البحرية غير المأهولة في إجراءات مكافحة الألغام. وهناك حاجة تشغيلية واضحة للقيام بالمهمة. مفاهيم العمليات موجودة، والتكنولوجيا ناضجة، هذا يجعلها مثالية للاستخدام في الوقت الحالي.

على عكس أنشطة المنطقة الرمادية في بحر الصين الجنوبي التي تنطوي على بناء جزر اصطناعية للتأكيد على مطالبات السيادة واستخدام الميليشيات البحرية وخفر السواحل لتخويف الجيران، فإن أفعال إيران مختلفة في بحر العرب، حيث يعتمد هجوم القوارب الصغيرة على السرعة والمفاجأة.

ستكون النظم البحرية غير المأهولة مثالية للاستجابة، لأنها يمكن بناؤها بشكل سريع، ويؤدي ذلك إلى تقريب التباين الموجود حاليا بين الهجوم بقوارب سريعة وكبيرة، ويمنع الخصم من الهجوم على الاتصالات الاستراتيجية. هذا الدور الذي يشبه الاستنزاف هو مهمة واحدة فقط يمكن أن تلعبها الأنظمة البحرية غير المأهولة في مهام الحماية البحرية المستقبلية.

الأقرب للواقع

فيما تبدو بعض الأفكار أقرب إلى الواقع من غيرها، إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو أن المفاهيم والمتطلبات التشغيلية تحتاج إلى دفع استخدام الأنظمة البحرية غير المأهولة «الطائرات بدون طيار» في عمليات المنطقة الرمادية.

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حتى الآن، يتركز النقاش حول توفير حلول لتلبية الاحتياجات التي تظهر في مناطق الحرب البحرية، مثل الإجراءات المضادة للألغام، أو الحرب ضد الغواصات، أو الحرب على سطح البحر. ومع ذلك فإن أنشطة المنطقة الرمادية تشمل جميع هذه المهام.

وتحتاج الاستجابات الكافية إلى تبني مقاربة أفقية، وكذلك النظر في لبنات البناء التكنولوجية التي يمكن استخدامها لجميع البعثات. ويظهر القرار الأخير الذي اتخذته بلجيكا وهولندا لتطوير مجموعة الطائرات المسيرة لتدابير مكافحة الألغام الطريق إلى المستقبل، ويمكن تحويل هذا النهج إلى مفهوم كلي للتعامل مع UMS لأنشطة المنطقة البحرية الرمادية.

شراكة صناعية

وترى المجلة الأمريكية المتخصصة أن مجابهة الخطر الإيراني وتحويل بحر العرب إلى كابوس بالنسبة للإيرانيين، لا يتوقف على تفعيل تقنية الطائرات بدون طيار فقط، بل من خلال وضع المزيد من التركيز على الابتكار وتطوير المفاهيم، وذلك يفتح سبلا للتعاون المثمر مع دول الخليج التي تكثف الجهود لتوسيع قدراتها البحرية، بينما تكثف في الوقت نفسه الجهود لتأسيس قاعدة صناعية بحرية محلية.

ولا شك أن إشراكها من البداية من شأنه أن يضمن تلبية الاحتياجات الإقليمية المحددة على نحو مناسب، وفي الوقت نفسه المساهمة في بناء الخبرة التكنولوجية المحلية في المجالات المهمة، وتحفيز إنشاء القدرات والمفاهيم المحلية.

وعلى المدى الطويل قد يساعد هذا النهج المشترك في تحمل العبء لتوفير الاستقرار البحري في واحدة من أكثر المناطق المحورية في العالم.

كيف تشل الطائرات الصغيرة حركة إيران؟

01 معلومات استخباراتية

تعتمد مهمة الحماية البحرية على الوعي والفهم الظرفي المستمر. ويمكن استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية وتوفير الاستطلاع لهذه المهمة. ويجب التركيز على إغلاق سلسلة الاستشعار من أنشطة قاع البحر عبر العالم تحت سطح البحر إلى سطح البحر في الفضاء الجوي والفضاء.

في جميع هذه المجالات هناك طائرات بدون طيار قيد الاستخدام بالفعل، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لدمج البيانات لزيادة الصور البحرية المعترف بها (RMP) الحالية، على سبيل المثال لاكتشاف الحالات الناجمة عن السلوك العدواني في البحر.

02 ردع القوارب

يمكن استخدام الطائرات بدون طيار في البحر، إلى نقل محيط الدفاع للخارج، فيمكن استخدام المركبات السطحية غير المأهولة (USV) التي تم نشرها لتخويف أسطول القارب السريع الذي ينطلق من العدو، وبالتالي تأخير إطلاق العمليات وخلق «ضوضاء» من شأنها إرسال الإنذارات.

أما الخيار الآخر، وإن لم ينضج تقنيا بعد، فسوف يركز على المركبات الصغيرة تحت الماء، والتي تشبه الألغام، ويمكن نشرها سرا عن طريق الغواصات أو عن طريق الجو، ويمكن أن تتحول إلى نوع من المتفجرات اللاصقة التي تلتصق بالقوارب التي تدور فوقها، مما يجعلها غير فعالة.

03 خداع قتالي

يمكن استخدام الطائرات البحرية بدون طيار لعمليات الخداع، فيمكن لسرب من سفينة USV الدخول إلى مسرح العمليات متنكرا في زي سفينة كبيرة في مجسات العدو، بينما يستعد الخصم لمواجهة السفينة، ستفرق سرب USV إلى عدد من المنصات الأصغر المختلفة، مما يؤدي إلى خداع وضعية الدفاع العدائية، ويمكن تصور مهمة مماثلة للمجال تحت الماء، حيث يتم استخدام UUV بالفعل لتقليد توقيع الغواصات.

04 الحماية البحرية

يمكن أن تشكل السفن USV الحلقة الخارجية لبعثات الحماية البحرية، من خلال تزويد المنصات القوية بمحطات أسلحة يتم التحكم فيها عن بعد، مثل حامي USV ، لإشراك القوارب السريعة القادمة أو منصات الطيران.

بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام USV لنشر تدابير مضادة الكترونية. على سبيل المثال، للتشويش على أجهزة استشعار الخصم وإخراج الاتصالات من الطائرات بدون طيار ووحدات التحكم المعنية.