العراقيون يبدؤون مظاهراتهم ضد تردي الأوضاع المعيشية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

احتشد العراقيون أمس في ساحات بغداد ومحافظات أخرى لمواصلة احتجاجهم على تردي الأوضاع المعيشية والمطالبة بمكافحة الفساد وباستقالة الحكومة وحل البرلمان.

وتدفق الآلاف من العراقيين إلى أماكن التظاهر في محافظات البصرة والناصرية وميسان والديوانية والمثنى وبابل وكربلاء والنجف للمشاركة في المظاهرات حاملين أعلام العراق ويهتفون بإسقاط الحكومة في ظل إجراءات أمنية مشددة.

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وقال عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان العراقية أمس «إن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 67 آخرون فيما أصيب أكثر من 109 أشخاص بحالات اختناق بسبب استخدام قوات حفظ النظام العراقية الغازات المسيلة للدموع والماء الحار والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين في بغداد».

وكان متظاهرون عراقيون ذكروا أن متظاهرا قتل قرب جسر الجمهورية وأصيب أكثر من 30 آخرين في أحدث موجة عنف تطال المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد.

وقال متظاهرون إن متظاهرا سقط وأصيب نحو 30 آخرين بعد إطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين على جسر الجمهورية، وأضافوا أن «سيارات الإسعاف قامت بنقل مصابين إلى مستشفى الكندي». وتمكنت أعداد كبيرة من المتظاهرين من الوصول مجددا إلى بوابات المنطقة الخضراء عند منطقة كرادة مريم وهم يهتفون بشعارات للمطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان.

وأضافوا أن نحو 15 متظاهرا أصيبوا بحالات اختناق بعد قيام قوات حفظ النظام بإطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين بعد اختراقهم الحواجز والاقتراب من إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية، مبينين أن عمليات الكر والفر بدأت فجر أمس بين المتظاهرين السلميين والقوات العراقية بعدما تمكن المتظاهرون من الاقتراب من إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية جراء عبور جسر الجمهورية وتجاوز الحواجز الأمنية.