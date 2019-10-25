السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بيروت تواصل الحراك الشعبي في معظم المناطق اللبنانية لليوم التاسع على التوالي، فيما سجلت عمليات قطع للطرقات الرئيسة في مناطق بيروت والجبل والجنوب والشمال والبقاع. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس بأن القوى الأمنية عملت على إعادة فتح بعض الطرق في بعلبك بالبقاع اللبناني وطريق الجنوب التي تربطه بالعاصمة بيروت.



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كانت هذه تفاصيل خبر اللبنانيون يواصلون الاحتجاجات لليوم التاسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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