شكرا لقرائتكم واشنطن تخفف القيود على الغذاء والدواء إلى إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتخذ الولايات المتحدة خطوات لتسهيل مبيعات المواد الغذائية والأدوية لإيران وسط عقوبات صارمة، فرضت على البلاد من قبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

وقالت وزارة الخزانة إنها أوجدت سبيلاً لضمان استمرار المساعدات الإنسانية على الرغم من جهود الإدارة الأميركية لعزل إيران.

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وأضافت أنها سوف تسمح "بالتجارة المباحة" لدعم الشعب الإيراني في الوقت الذي تواصل فيه الجهود لحرمان الحكومة الإيرانية من الموارد التي تحتاجها لتطوير الصواريخ، ودعم الأنشطة المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط.

وتعالج الخطوة التي جرى الإعلان عنها، الجمعة، مخاوف منظمات الإغاثة وغيرها من أن العقوبات حالت دون وصول شحنات المواد الغذائية والأدوية التي يسمح بدخولها تقليديا إلى البلدان الخاضعة للعقوبات.

وكان الرئيس الأميركي، ترمب، سحب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران وأعاد فرض عقوبات عليها العام الماضي.