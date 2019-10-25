أنباء عن استقالة الحكومة اللبنانية خلال ساعات

الموجز - شريف الجنيدي

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة اللبنانية، برئاسة سعد الحريري، تقديم استقالتها إلى الرئيس ميشال عون خلال الساعات المقبلة، على خلفية التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد.

كما تناقل نشطاء لبنانيون نبأ وصول الحريري إلى القصر الجمهوري في بعبدا للقاء رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون .

وقال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، إن سعد الحريري يريدن يصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة جديدة قبل استقالة الحكومة الحالية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه من المرجح أن تقدم الحكومة اللبنانية الحالية استقالتها خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية مطلعة قولها إنه عقب استقالة الحكومة سيتم تشكيل حكومة جديدة مصغرة برئاسة رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري، وستتألف من 14 وزيراً لن يكون فيهم وزير الخارجية جبران باسيل أو وزيرة الداخلية ريا الحسن.

وأوضحت المصادر أن الحكومة المصغرة الجديدة ستضم كفاءات تكنوقراط قادرة على استعادة الثقة الداخلية والخارجية.

ويواصل آلاف المتظاهرون في لبنان احتجاجاتهم، اليوم الجمعة، مطالبين بوضع حد للفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، بالرغم من إعلان الحريري عن سلسلة من القرارات الإصلاحية الاقتصادية.

وشهدت التظاهرات انتشار العشرات من قوات الجيش اللبناني، بجانب محاولات من أنصار حزب الله اللبناني الذي يترأسه حسن نصر الله لمضايقة المتظاهرين في أماكن الاحتجاجات.

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد ألقى كلمة متلفزة، في وقت سابق اليوم، أعلن خلالها أن حزبه لا يؤيد إسقاط الحكومة أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى فراغ سياسي في البلاد، مؤكدًا أن "الفراغ سيؤدي للفوضى"، على حد وصفه.