شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "إكسترا نيوز" تستعرض هجوم القطريين على فساد تميم بن حمد ورجاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا حول انتفاضة الشعب القطرى ضد النظام القطرى الذى يتزعمه أمير قطر تميم بن حمد، مدشنين هاشتاج "قطريين ولا نعترف بتميم" عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وذكرت القناة ،أن هذا الهاشتاج الذى دشنه للتعبير عن حالة الغضب التى تنتاب القطريين ضد سياسات القمع والفساد الذى استشرى فى نظام الحكم فى قطر، وهو ما ينذر بثورة قريبة ضد تنظيم الحمدين.

وأوضحت قناة "إكسترا نيوز"، أن اللافت فى الأمر أن أفراد من الأسرة الحاكمة فى قطر شاركت فى الهاشتاج وبقوة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى .

Advertisements