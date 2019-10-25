شكرا لقرائتكم خبر عن مغرد إماراتى فاضحا الجزيرة: عنوان للإفلاس الإعلامي وعدم المهنّية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المغرد الإماراتى، إبراهيم بهزاد، المضامين الإعلامية التى تبثها قناة الجزيرة القطرية بالسخيفة، مشيرا إلى أن تلك القناة تعد عنوان للإفلاس الإعلامى. وشن المغرد الإماراتى، هجوما عنيفا على قناة الجزيرة القطرية، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "سخافة بلا حدود، الجزيرة عنوان للإفلاس الإعلامي وعدم المهنّية". وتابع بهزاد قائلا :"عظيمة يا مصر وتحيا مصر ويحيا رئيسها عبدالفتاح السيسي ". Advertisements وكان تقرير لموقع "قطريليكس"، كشف أكاذيب قناة الجزيرة القطرية، وعدم مهنيتها في تناول القضايا والأمور التى تتعلق بالدولة المصرية.

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