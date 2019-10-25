تسجيل ثاني حالة وفاة في صفوف المجندين في إطار الخدمة العسكرية

لقي مجند في العشرينيات من عمره، مصرعه ليلة أمس الخميس بمدينة مكناس، جراء مضاعفات مفاجئة بعد إجرائه لعملية جراحية.

وحسب مصادر “اليوم24″، فالهالك كان في ثكنة للجيش بمكناس، وتعرض خلال الأسبوع الجاري، لكسر أثناء التداريب اليومية، خضع على إثرها لعملية جراحية كللت بالنجاح.

وأضاف المصدر ذاته، أن المجند يبلغ من العمر 20 سنة، وينحدر من مدينة تنغير، وسيوارى جثمانه الثرى ظهر اليوم الجمعة، بمقبرة أيت عبد الله، بمسقط رأسه بتنغير.

هذا وقد سبق تسجيل حالة وفاة أولى بنفس الثكنة العسكرية، شهر غشت الماضي لشاب ينحدر من مدينة آسفي بعد إلتحاقه بأيام قليلة بالثكنة العسكرية المذكورة.