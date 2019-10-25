عاجل…بوعشرين يلقي كلمته الأخيرة والملف يدخل إلى المداولة..الحكم اليوم

ألقى الصحافي توفيق بوعشرين، قبل قليل، كلمته الأخيرة، أمام هيأة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقررت هيأة الحكم في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، قبل لحظات، دخول الملف إلى المداولة، من أجل النطق في الحكم الاستئنافي.

Advertisements

قرار المحكمة جاء بعدما ألقى الصحافي توفيق بوعشرين كلمته الأخيرة، أمام هيأة الحكم وبرئاسة القاضي لحسن الطلفي.

ويشار إلى أن الانظار تتجه اليوم نحو “محاكمة القرن”، كما يلقبها البعض، التي يترقبها الرأي العام الوطني بعد أزيد من 5 أشهر، من جلسات دامت لأزيد من 5 ساعات.

وكانت المحكمة أدانت الصحافي بوعشرين ب 12 سجنا في مرحلتها الابتدائية، بتهم تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالبشر، هذه التهم الذي ظل بوعشرين بنفيها جملة وتفصيلا طيلة محاكمته.