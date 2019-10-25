رياح الاحتجاجات تتوسع في المنطقة المغاربية..منع الطلبة تشعل الاحتجاجات في موريتانيا

تتوسع رياح الاحتجاجات في المنطقة المغاربية، فبعد الجزائر التي تجاوز حراكها الثلاثين أسبوعا على التوالي، انطلقت الاحتجاجات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، منذ أيام وإلى غاية اليوم الجمعة، بسبب قرار يمنع الطلاب الذين تتجاوز أعمارهم 25 سنة من التسجيل في الجامعة.

الاحتجاجات في الجارة الشرقية بدأت بغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء وسم “التعليم حق للجميع”، لينتقل الغضب إلى احتجاجات قادها الطلاب المقصيون من التسجيل في الجامعات، وانضم إليها آخرون، وفعاليات سياسية، على رأسها حزب التجمع الوطني للإصلاح الإسلامي.

وواجهت شرطة مكافحة الشغب بعنف جموع المحتجين، ما أدى صدامات تسببت في جرح عدد من الطلاب بإصابات بعضها خطيرة، حسبما أكده محمد سالم ولد أمين، في الوقت الذي يرفض الطلاب المقصيون وقف احتجاجاتهم، إلا بضمان حقهم في التعليم الجامعي، وهو المطلب التي تطور إلى المطالبة بإقالة وزير التعليم العالي سيدي سالم.

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تطور المظاهرات فيا لجارة الجنوبية، وعجز تصريحات الساسة على إخمادها، دفع الحكومة إلى التعاطي معها على مستوى آخر، حيث نقلت وسائل إعلام موريتانية، خبر إحداث لجنة حكومية مكلفة بإيجاد حل لهذه الأزمة، يرأسها وزير الداخلية، فيما ينتظر أن يتدخل الرئيس ولد الغزواني، مباشرة بعد عودته من سوتشي الروسية، من أشغال المنتدى الروسي الإفريقي.