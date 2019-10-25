يتضمن نقطتين.. الوداد يحدد موعد جمعه العام العادي

كشف فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد عقد جمعه العام السنوي للموسم الرياضي 2019/2019.
وأصدر الفريق الأحمر بلاغا صحافيا، حدد من خلاله يوم 10 نونبر المقبل، موعدا لعقد أشغال الجمع العام العادي، وذلك بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء.
وأكد بلاغ الوداد، أن الجمع العام، الذي ستنطلق أشغاله بداية من الساعة السادسة مساء، سيتضمن نقطتين، هما عرض، وتقديم، ومناقشة التقريرين الأدبي، والمالي للفريق، ثم طرحهما على التصويت.
وتسبب تأجيل محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، النظر في استئناف الوداد قرار لجنة الانضباط بالكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، بخصوص نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي بات يعرف بفضيحة رادس، في تأخر الفريق الأحمر في عقد جمعه العام.
وستعلن “طاس” متم أكتوبر الجاري، عن قرارها النهائي بخصوص استئناف بطل المغرب، بعدما اعتبرت اللجنة القارية الوداد منسحبا، ومنحت الترجي التونسي لقب دوري الأبطال، بالرغم من الخروقات، التي رافقت إياب المباراة النهائية، على رأسها عدم احتساب هدف صحيح لممثل كرة القدم الوطنية، ناهيك عن خوض المباراة بدون تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”، على عكس مواجهة الذهاب، في الرباط.
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