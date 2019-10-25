السعودية.. توقيف 6 منتقدين لـ”هيأة الترفيه” خلال أسبوع واحد

قال تجمع معني بالموقوفين سياسيًا في السعودية إن السلطات أوقفت 6 أشخاص، بينهم أكاديمي، وشيخ قبيلة، وشعراء بارزين، خلال أسبوع؛ على خلفية انتقادات وجهوها إلى “هيأة الترفيه”.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لحساب “معتقلي الرأي” عبر حسابه بـ”تويتر”، فيما لم تعقب السلطات السعودية بعد بشأن هذه المعطيات.

ولا تفصح السلطات السعودية عن أعداد “المعتقلين” على خلفية حرية الرأي في سجونها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم، أو الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوك حول ذلك.

وقال “معتقلو الرأي”، أمس الخميس إن السلطات “اعتقلت شاعر قبيلة الشرارات عايد رغيان الشراري”، مشيرًا إلى أنه “مسن تجاوز الثمانين من عمره”.

وأوضح أن “الاعتقال” جاء على “خلفية تغريدة تتضمن أبياتاً شعرية له يبدي فيها رأيه في هيأة الترفيه”.

وفي تغريدة أخرى كشف الحساب عن “اعتقال الشيخ عبد الرحمن المحمود، عضو هيأة التدريس في جامعة الإمام بالرياض سابقاً، الثلاثاء، وهو حاليًا في سجن ذهبان بمدينة جدة”.

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وقال إن “الاعتقال جاء بأمر من تركي آل الشيخ، رئيس هيأة الترفيه، بعد انتشار مقطع قديم له يعود إلى العام 2017، يستنكر فيه السماح لمن سماهم “السفهاء” بنشر الفساد في المجتمع”.

ويوم الثلاثاء، كشف الحساب نفسه أن السلطات “اعتقلت شيخ قبيلة عتيبة، فيصل بن سلطان بن جهجاه؛ على خلفية سلسلة تغريدات نشرها، وأبدى فيها رأيه بممارسات تركي آل الشيخ عبر هيأة الترفيه”.

وأضاف حساب معتقلي الرأي أن السلطات اعتقلت، مطلع الأسبوع الجاري، “الشاعر سفر الدغيلبي، على خلفية قصيدة، تضمنت إشارات غير مباشرة لممارسات تركي آل الشيخ”، وذلك بعد استدعاءه للتحقيق.

كما أشار الحساب ذاته إلى “اعتقال الشاعر حمود السبيعي بعد نشره فيديو لقصيدة ينتقد فيها تركي آل الشيخ، بجانب شاب يدعى قنصل سبيع، صمم له مقطع الفيديو”.

ووفق “معتقلي الرأي”، فإن “حصيلة من تمت معرفة أسمائهم من معتقلي الرأي منذ شتنبر 2017، ارتفعت إلى أكثر من 110 شخصيات، إضافة إلى نحو 50 من المقيمين الفلسطينيين، وعدد آخر من المقيمين من جنسيات أخرى”.

وفي عام 2017 بدأت السعودية حملة اعتقالات، استهدفت أسماء أكاديمية، ودينية بارزة منها: سلمان العودة، وناصر العمر، وعوض القرني، وعلي العمري، عدا عن اعتقال شعراء ومفكّرين منذ سنوات، لمخالفتهم رأي السلطة الحاكمة.