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وجد رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني، نفسه، وسط موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب “فرحة مبالغ فيها”، ظهرت عليه عند استقباله من طرف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل انطلاق “القمة الروسية الإفريقية” في سوتشي، أمس الخميس.
وظهر سعد الدين العثماني، وهو يصافح بوتين، بابتسامة عريضة تغمر محياه، قبل أن يغادر والسعادة بادية على محياه، بشكل واضح، وهو ما اعتبره نشطاء “فرحة مبالغ فيها”، وجعلهم يسخرون منه.
ومن بين أكثر التعليقات تداولا على صور مقتبسة من فيديو بوتين، والعثماني: “سير جيب الطابشير من الإدارة”، في إشارة إلى موقف يحدث في المدرسة العمومية، عندما يكلف معلما تلميذه بإحضار الطبشور من الإدارة، ليقوم بذلك وهو فرح بالمهمة الموكولة إليه.
ومثل العثماني الملك محمد السادس في القمة الروسية الإفريقية، مرفوقا بوفد يضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج محسن الجزولي، وسفير المغرب في روسيا لطفي بوشعرة، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني وسط موجة سخرية بسبب “فرحة مبالغ فيها” عند استقباله من طرف بوتين – فيديو وصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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