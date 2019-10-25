نصر الله يصطف ضد الثورة اللبنانية ويشكك في المحتجين ويحذر من حرب أهلية

حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مما أسماه الوقوع في “الفوضى” في إشارة إلى مطالب المتظاهرين بإستقالة الحكومة ورئيس الدولة.

واعتبر نصر الله في خطاب مباشر، اليوم الجمعة، أن تنفيذ هذه المطالب سيؤدي إلى الوقوع في الفراغ السياسي، مضيفا بأن حزبه يحمي لبنان من هذا الفراغ، ومحذرا من “حرب أهلية” قد يكون البعض يحضرون لها تكون شبيهة بما يقع في بلدان الجوار، حسب قوله.

وعبر نصر الله عن إشادته بورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، متهما أطراف سياسية بمحاولة التنقيص من قيمتها، مؤكدا أن الحكومة مصممة بكل أطرافها على تنفيذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحددة.

وأكد نصر الله أنه يحترم الحراك الذي “حقق إيجابيات كثيرة وكل ما يحدث يجب أن يوظف لمصلحة كل الشعب اللبناني”، لافتا إلى أن “الحراك فرض على الحكومة إنجاز ميزانية خالية من الضرائب والرسوم”.

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وتابع نصرالله قائلا: “صحيح أن الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة الاثنين الماضي جاءت دون التوقعات لكنها غير مسبوقة وخطوة أولى مهمة”، معتبرا أن “تسخيف انجازات الحراك ومن ضمنها الورقة الإصلاحية غير صحيح ويقود إلى شبهات”.

واكد نصرالله أن “الورقة الإصلاحية ليست حبر على ورق ولن نسمح بتسويف هذه القرارات وعدم تنفيذها”.

وعبر نصر الله عن استيائه من بعض ما عرفته المظاهرات قائلا “تمنيت على المتظاهرين أن يتجنبوا الشتائم وأعمال التخريب”.