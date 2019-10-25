السعودية: 6 اعتقالات خلال أسبوع بعد تغريدات ناقدة لـ"هيئة الترفيه"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف حساب "معتقلي الرأي" المتابع للشأن الحقوقي في السعودية عن اعتقال ستّة مغرّدين سعوديّين خلال الأسبوع الأخير، بينهم أكاديمي وشيخ قبيلة وشعراء بارزون، بعد انتقادهم لـ "الهيئة العامة للترفيه" ورئيسها، تركي آل الشّيخ.

ونشر التّجمع المعني بالموقوفين سياسيًّا في السعوديّة، تغريدةً أمس الخميس،قال فيها إن السلطات "اعتقلت شاعر قبيلة الشرارات عايد رغيان الشراري".

مؤكّدًا أنه "مسن تجاوز الثمانين من عمره"، وأن "الاعتقال" جاء على "خلفية تغريدة تتضمن أبياتًا شعرية له يبدي فيها رأيه بهيئة الترفيه".

وأوّل أمس الأربعاء، أعلن الحساب عن "اعتقال الشيخ عبد الرحمن المحمود، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام (في الرياض) سابقًا، الثلاثاء".

وبيّن في التّغريدة أنّ "الاعتقال جاء بأمر من تركي آل الشيخ (رئيس الهيئة العامة للترفيه) بعد انتشار مقطع قديم له يعود لعام 2017، يستنكر فيه السماح لمن سماهم ‘السفهاء‘ بنشر الفساد في المجتمع"، وأكّد في التّغريدة أنّه "حاليًّا في سجن ذهبان (في مدينة جدة)".

ويوم الثّلاثاء، أكّد "معتقلي الرأي" اعتقال أحد أمراء قبيلة عتيبة، وهي الأكبر في البلاد، فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، بعد انتقاده لممارسات رئيس هيئة الترفيه تركي آل شيخ، و"انتقاده للظروف المعيشية والفقر" في السعودية.

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ويوم الإثنين، قال الحساب إن السلطات "اعتقلت الشاعر سفر الدغيلبي، على خلفية قصيدة تضمنت إشارات غير مباشرة لممارسات تركي آل الشيخ"، ذلك بعد استدعاء الأول للتحقيق.

كذلك أكّد الحساب في اليوم نفسه "اعتقال الشاعر حمود السبيعي، والمصمّم قنصل سبيعي بعد نشر فيديو لقصيدة ينتقد فيها تركي آل الشيخ".

ونشر الحساب مقطع الفيديو الّذي صمّمه قنصل السبيعي للقصيدة الّتي كتبها حمود بن قاسي السبيعي.

ووفق "معتقلي الرأي"، فإن "حصيلة من عُرفت أسماؤهم من معتقلي الرأي منذ سبتمبر/أيلول عام 2017 ارتفعت إلى أكثر من 110 شخصيات، إضافة إلى نحو 50 من المقيمين الفلسطينيين، وعدد آخر من المقيمين من جنسيات أخرى".

وفي 2017 بدأت السعودية حملة اعتقالات استهدفت أسماء أكاديمية ودينية بارزة منها: سلمان العودة، وناصر العمر، وعوض القرني، وعلي العمري، عدا عن اعتقال شعراء ومفكّرين منذ سنوات، لمخالفتهم رأي السلطة الحاكمة، وفق وكالة أنباء "الأناضول".