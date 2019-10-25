شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على خطاب نصر الله.. المحتجون يدعون إلى تظاهرات ضخمة غدا والان مع التفاصيل

دعا المحتجون اللبنانيون إلى تظاهرة ضخمة يوم غد السبت، وذلك بعد كلمة لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، دعا فيها المتظاهرين للعودة إلى منازلهم ورفض مطلب إسقاط الحكومة.

ودعا المتظاهرون، في بيان، إلى تظاهرات ضخمة غدا في جميع المناطق تحت عنوان "سبت الساحات".

وأكد البيان أن التظاهرات مستمرة حتى إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة.

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ولفت البيان إلى أن شرعية البرلمان سقطت في الشارع.

ودعا البيان المؤسسة العسكرية لحماية الناس من اعتداءات مناصري الأحزاب.

واتهم خطاب نصر الله قيادات التظاهرات بالفساد والتعامل مع سفارات خارجية وتلقي الدعم منها.

وقوبل خطاب نصر الله باستهجان كبير في أوساط المتظاهرين اللبنانيين.