شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. 9 قتلى ونحو 1000 جريح من المتظاهرين مساء اليوم والان مع التفاصيل
ارتفع عدد قتلى التظاهرات في العراق إلى تسعة اليوم الجمعة،وقالت مصادر عراقية إن عدد القتلى ارتفع إلى 9 فيما تجاوز عدد الجرحى الألف.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية العراقية إن قواتها لم تستخدم الرصاص الحي خلال مظاهرات اليوم.
وأضافت الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019: هناك تعاون كبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد.
وأعلنت الوزارة عن إصابة أكثر من 60 عنصرا من قوات الأمن خلال تظاهرات الجمعة.
وأكد الوزارة سقوط قتيلين وإصابة 409 من المتظاهرين في عدد من المدن العراقية.
وكان بيان للوزارة أكد منع التغطية المباشرة للتظاهرات، ولا تسمح بتواجد وسائل الإعلام غير المرخصة.
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