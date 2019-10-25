أكد قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود جفات، الجمعة، عدم تأشير أية إصابة بين صفوف المتظاهرين، فيما أشار إلى أن الإصابات كانت بين صفوف القوات الأمنية فقط.
وقال جفات في حديث لـ السومرية، إن "حوالي سبعة آلاف شخص تظاهروا، اليوم، في عدة مدن بمحافظة المثنى".
وأضاف ان" أعداداً من العناصر الامنية أصيبوا خلال حمايتهم للتظاهرات"، مؤكداً انه "لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف المتظاهرين".
وأوضح قائد شرطة المثنى، أن "المتظاهرين يتواجدون حالياً في ساحة الاحتفالات".
وأضاف ان" أعداداً من العناصر الامنية أصيبوا خلال حمايتهم للتظاهرات"، مؤكداً انه "لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف المتظاهرين".
وأوضح قائد شرطة المثنى، أن "المتظاهرين يتواجدون حالياً في ساحة الاحتفالات".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد شرطة المثنى لـ السومرية: لم تؤشر لدينا أية إصابة بين صفوف المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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