قائد شرطة المثنى لـ السومرية: لم تؤشر لدينا أية إصابة بين صفوف المتظاهرين

وقال جفات في حديث لـ السومرية، إن "حوالي سبعة آلاف شخص تظاهروا، اليوم، في عدة مدن بمحافظة المثنى".

وأضاف ان" أعداداً من العناصر الامنية أصيبوا خلال حمايتهم للتظاهرات"، مؤكداً انه "لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف المتظاهرين".



وأوضح قائد شرطة المثنى، أن "المتظاهرين يتواجدون حالياً في ساحة الاحتفالات".