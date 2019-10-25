بالصورة.. فنانة تتعرض إلى الاختناق قرب ساحة التحرير

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن الفنانة آسيا كمال تعرضت إلى الاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع، أثناء مشاركتها في تظاهرة لنقابة الفنانين قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

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