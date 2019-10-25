تعرض معاون مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان بميسان إلى إطلاق نار

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "معاون مدير مكتب حقوق الإنسان في ميسان تعرض الى إطلاق ناري".

وأضافت، أنه "تم نقله إلى مستشفى الصدر من قبل فريق الرصد الذي كان معهأ اثناء تغطيتهم للتظاهرات".

