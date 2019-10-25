أفادت مفوضية حقوق الإنسان، الجمعة، بتعرض معاون مدير مكتبها في محافظة ميسان إلى إطلاق نار.
وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "معاون مدير مكتب حقوق الإنسان في ميسان تعرض الى إطلاق ناري".
وأضافت، أنه "تم نقله إلى مستشفى الصدر من قبل فريق الرصد الذي كان معهأ اثناء تغطيتهم للتظاهرات".
وأضافت، أنه "تم نقله إلى مستشفى الصدر من قبل فريق الرصد الذي كان معهأ اثناء تغطيتهم للتظاهرات".
كانت هذه تفاصيل خبر تعرض معاون مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان بميسان إلى إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.