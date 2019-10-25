أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الجمعة، أنه لن يتم السماح بالإساءة إلى المتظاهرين بالمحافظة، فيما أشار إلى توجيهه للقوات الأمنية بإنجاح الحالة الديمقراطية.
وأضاف :"نحن مع اصلاح البلد ومكافحة الفساد"، مبيناً أن "المجتمع الكربلائي رأى ثورة عمل وانجازات وفرص عمل مع التغيير الاداري".
وشدد الخطابي، :"لن نسمح الاساءة الى المتظاهرين"، موضحاً أن "القوات الامنية والمتظاهرين تبادلوا الورود والاعلام العراقية".
وتابع، أن "الشعب له مطالب مشروعة وله حق المطالبة بها عبر التظاهرات"، مؤكداً أنه "كما اتينا الى مواقعنا بانتخابات يجب ان نؤمن بالتظاهرات، وواجبنا حماية المتظاهرين والتعاطي معهم بشكل حسن".
وأكد محافظ كربلاء، أنه "تم وضع أسس لإنجاز المشاريع في محافظة كربلاء وعاهدنا الشباب بتوفير فرص العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كربلاء للسومرية: لن نسمح بالاساءة للمتظاهرين ووجهنا القوات الأمنية بإنجاح الحالة الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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