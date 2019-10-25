متظاهرون ينصبون خيم الاعتصام وسط كربلاء.. 'صور'

أفاد مراسل الخليج 365، اليوم الجمعة، بأن عشرات المتظاهرين نصبوا خيم الاعتصام في ساحة التربية وسط مدينة كربلاء. يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والنجف والديوانية وكربلاء وواسط وميسان والمثنى وذي قار وبابل تشهد، منذ صباح اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة تطالب بالاصلاح والقضاء على الفساد ووتوفير فرص العمل.

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