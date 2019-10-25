الدفاع تعلن أعداد المفسوخة عقودهم العائدين إلى الخدمة لغاية اليوم

أعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، عن إعادة ٢٨٥٩٦ من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة لغاية الآن.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجمل ما تم إعادتهم للخدمة لغاية اليوم الجمعة ٢٥/١٠/٢٠١٩ من المفسوخة عقودهم بلغ ٢٨٥٩٦".
وأكدت، "أنها مستمرة باصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعاً".
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