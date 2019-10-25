الدفاع تعلن أعداد المفسوخة عقودهم العائدين إلى الخدمة لغاية اليوم

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجمل ما تم إعادتهم للخدمة لغاية اليوم الجمعة ٢٥/١٠/٢٠١٩ من المفسوخة عقودهم بلغ ٢٨٥٩٦".

وأكدت، "أنها مستمرة باصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعاً".