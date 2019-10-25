محافظ النجف لـ السومرية: التظاهرات سلمية جداً والوضع في المحافظة طبيعي

وقال الياسري في حديث لـ السومرية، إن "محافظة النجف تشهد حالياً حدثين مهمين، وهما توافد أعداد كبيرة من الزائرين سيراً على الاقدام من ثلاثة محاور إلى المحافظة بمناسبة وفاة النبي محمد (ص)، وتوافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة ثورة العشرين وساحة الصدرين".وأضاف ان "أعداد المتظاهرين تجاوزت أربعة آلاف متظاهر"، مبيناً أن "المتظاهرين قاموا بتقديم الورود للقوات الامنية".

وأوضح الياسري، أن "الوضع طبيعي جداً ولا يوجد شيء يعكر هذه التظاهرات"، مبيناً أنه "تم توجيه الاجهزة الامنية بان يكون ضبط النفس في اعلى درجاته".

وأشار إلى أن "هناك تفهم من قبل المتظاهرين وهناك تحاور مباشر بين الشرطة والمواطنين"، مؤكداً أن "الأغلبية من المتظاهرين التزموا بخطبة المرجعية".

