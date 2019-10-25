أكد محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، أن التظاهرات في المحافظة سلمية جداً، فيما أشار إلى أن الوضع في المحافظة طبيعي.
وأضاف ان "أعداد المتظاهرين تجاوزت أربعة آلاف متظاهر"، مبيناً أن "المتظاهرين قاموا بتقديم الورود للقوات الامنية".
وأوضح الياسري، أن "الوضع طبيعي جداً ولا يوجد شيء يعكر هذه التظاهرات"، مبيناً أنه "تم توجيه الاجهزة الامنية بان يكون ضبط النفس في اعلى درجاته".
وأشار إلى أن "هناك تفهم من قبل المتظاهرين وهناك تحاور مباشر بين الشرطة والمواطنين"، مؤكداً أن "الأغلبية من المتظاهرين التزموا بخطبة المرجعية".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ النجف لـ السومرية: التظاهرات سلمية جداً والوضع في المحافظة طبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.