إعلام الحشد يصدر بياناً بشأن إصابة الزميل هشام وسيم

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تلقت ببالغ الاسف والقلق نبأ اصابة مراسل قناة السومرية الزميل هشام وسيم بجروح بالغة خلال تغطيته للتظاهرات في العاصمة بغداد اليوم".

وأضافت المديرية، أنه "في الوقت الذي نتمنى فيه الشفاء التام والعاجل للزميل هشام وسيم، نؤكد على ضرورة العمل على حماية الصحفيين اثناء تأديتهم واجبهم والتعاون معهم من قبل الجميع خدمة لنقل الحقيقة، كما ندعو جميع الزملاء الى مراعاة السلامة المهنية في عملهم".



وتعرض مراسل السومرية الزميل هشام وسيم، إلى إصابة خطرة في منطقة الوجه أثناء تغطيته تظاهرات اليوم، نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات بغداد، حيث أدخل إلى صالة العمليات بشكل عاجل.

وتكفلت إدارة قناة السومرية متمثلة بمديرها العام الأستاذ عمار طلال، بعلاج الزميل هشام وسيم.

وأكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، استقرار الوضع الصحي للزميل هشام وسيم الذي تعرض لإصابة بالغة خلال تغطيته تظاهرات ساحة التحرير اليوم.