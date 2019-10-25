إعلام الحشد يصدر بياناً بشأن إصابة الزميل هشام وسيم

أصدرت مديرية إعلام الحشد الشعبي، الجمعة، بياناً بشأن إصابة مراسل قناة السومرية الزميل هشام وسيم أثناء تغطيته لتظاهرة ساحة التحرير اليوم، مؤكدةً على ضرورة العمل على حماية الصحفيين اثناء تأديتهم واجبهم.
وأضافت المديرية، أنه "في الوقت الذي نتمنى فيه الشفاء التام والعاجل للزميل هشام وسيم، نؤكد على ضرورة العمل على حماية الصحفيين اثناء تأديتهم واجبهم والتعاون معهم من قبل الجميع خدمة لنقل الحقيقة، كما ندعو جميع الزملاء الى مراعاة السلامة المهنية في عملهم".
وتعرض مراسل السومرية الزميل هشام وسيم، إلى إصابة خطرة في منطقة الوجه أثناء تغطيته تظاهرات اليوم، نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات بغداد، حيث أدخل إلى صالة العمليات بشكل عاجل.
وتكفلت إدارة قناة السومرية متمثلة بمديرها العام الأستاذ عمار طلال، بعلاج الزميل هشام وسيم.
وأكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، استقرار الوضع الصحي للزميل هشام وسيم الذي تعرض لإصابة بالغة خلال تغطيته تظاهرات ساحة التحرير اليوم.
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