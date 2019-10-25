بالصور.. العشرات يتظاهرون في ساحة النسور وسط بغداد

تظاهر العشرات من المواطنين، الجمعة، في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد. وقال مصدر لـ الخليج 365، إن "العشرات من المتظاهرين تجمعوا، عصر اليوم، في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد". وأضاف أن "المتظاهرين طالبوا بتوفير الخدمات والخدمات ومكافحة الفساد".

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