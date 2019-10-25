مقتل 3 جراء إطلاق مليشيات إيرانية النار على محتجين بالناصرية العراقية

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا، الجمعة، جراء إطلاق عناصر موالية لإيران النار على مجموعة من المتظاهرين بمدينة الناصرية جنوبي العراق، ضمن مظاهرات "إسقاط النفوذ الإيراني بالعراق".



ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها قولها: "إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا جراء إطلاق النار الذي وقع أمام مكاتب جماعة عصائب أهل الحق بمحافظة ذي قار".

ومن جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية ارتفاع عدد قتلى مظاهرات العراق إلى 4 أشخاص.

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن شخصين قتلا وأصيب 966 آخرون بينهم 82 عنصرا أغلبهم بحالات اختناق في بغداد خلال مواجهات بين الشرطة والمحتجين.

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وفي وقت سابق، الجمعة، قالت مصادر بالشرطة إن ما لا يقل عن 3000 متظاهر اقتحموا مقرا حكوميا في مدينة الناصرية وأشعلوا النار فيه.





وذكر مصدران أمنيان أن ستة محتجين أصيبوا في مدينة العمارة بمحافظة ميسان جنوبي البلاد بعدما فتح حراس مكتب جماعة عصائب أهل الحق الشيعية بالمدينة النار عليهم.

ومنذ مساء الخميس يحتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة بمليونية "إسقاط النفوذ الإيراني" ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجاليات العراقية بالخارج.

ويطالب المحتجون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.