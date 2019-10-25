العراقيون يتظاهرون لإسقاط النفوذ الإيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ بداية الشهر الجاري يشهد العراق اندلاع مظاهرات في بغداد ومناطق أخرى بالجنوب ضد فشل الطبقة السياسية في تقديم الخدمات الأساسية، وتقليص معدلات البطالة والفساد، وقد قوبلت المظاهرات بحملات قمعية ووحشية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 متظاهر، حسب بيانات حكومية.

ويعكس التعامل الوحشي مع المظاهرات في العراق، وفشل الحكومة في حماية مواطنيها، نفوذ طهران داخل البلاد؛ إذ إن كثيرا من قادة المليشيات المدعومة من إيران هم الآن أعضاء في البرلمان والحكومة، ويعملون على تحقيق أجندة إيران، ويخلقون بدائل اقتصادية لها في ظل العقوبات الأمريكية.