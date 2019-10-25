متظاهرون يشعلون النيران في مبنى مفوضية الانتخابات جنوبي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعل متظاهرون عراقيون النيران في مبنى مفوضية الانتخابات بمحافظة المثنى جنوبي البلاد، في إطار مظاهرات إسقاط النفوذ الإيراني بالعراق.

ووفق وكالة الأنباء العراقية، اقتحم عدد من المتظاهرين المبنى ومعهم مواد حارقة وأشعلوا فيه النيران قبل أن يغادروه على الفور.

ومنذ، مساء الخميس، يحتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة بمليونية "إسقاط النفوذ الإيراني" ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجاليات العراقية بالخارج.



Advertisements





ويطالب المحتجون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.