الجيش الليبي يبسط سيطرته على الأحياء البرية بطرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته الكاملة على منطقة الأحياء البرية الشاسعة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأكد المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش، أن قوة الاقتحام 35 التابعة للواء 73 مشاة نجحت صباح اليوم في السيطرة على الجيب الأخير لمنطقة الأحياء البرية وأمّنتها بالكامل.

وقال الخرطوش في بيان تلقت" العين الإخبارية" نسخة منه، الجمعة، إن الاشتباكات مستمرة في معسكر النقلية وطريق الأصفاح مع تعمد المليشيات الرماية العشوائية بمدافع الهاوزر بالقرب من كوبري الفروسية.



وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن الاشتباكات بين القوات المسلحة والمليشيات الإرهابية لا تزال مستمرة في محاور العزيزية جنوبي طرابلس.

كما سيطر الجيش الليبي على مواقع جديدة بالعاصمة ودخلها لأول مرة وسط انهيار في صفوف المليشيات.

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وأشار المركز إلى أن ضربات سلاح الجو الليبي المحكمة طالت مخازن الذخيرة وتجمعات المرتزقة القادمين من الخارج، ما أسفر عن تعالي ألسنة الدخان والنار من أحد الموقع في "عين زارة" قرب المثلث.

وانتشرت قوات الاقتحام التابعة للجيش الوطني الليبي في محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس تمهيداً لتنفيذ العمليات الموكلة إليها، مدعمة بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة من قبل آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني.

وتضم قوة الاقتحام نخبة من أفضل المقاتلين بوحدات اللواء 73 مشاة تلقت عددا من التدريبات القتالية المتقدمة بمدرستي الصاعقة والمظلات في وقت سابق للقيام بعمليات نوعية متقدمة وعمل كبير في ميدان القتال في الساعات المقبلة بعد وضع الخطة الكاملة تحت مسمى عملية شهداء الـ73.

وبعد مرور أكثر من 200 يوم على معركة "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي، نجح في تكبيد المليشيات خسائر فادحة، محققا انتصارات ساحقة.

وخلال الـ200 يوم تمكن الجيش الليبي من السيطرة الكاملة على أكثر من 8 محاور للعاصمة، كما بسط سيطرته على مطار طرابلس الدولي، وأسقط أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة، ودمر البنى التحتية لغرف عمليات المليشيات في كل من معيتيقة ومصراتة وزوارة.