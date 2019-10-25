المتظاهرون العراقيون يحرقون مقرات مليشيات موالية لإيران بعدة مدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أقدم محتجون غاضبون على إحراق مقر مليشيا "عصائب أهل الحق" الشيعية في السماوة بمحافظة المثنى جنوبي العراق.

وعادت التظاهرات الحاشدة اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019، إلى عدد من مدن العراق.

وأكدت مصادر عراقية أن المحتجون أحرقوا أيضا مقري تيار الحكمة وحزب الدعوة في السماوة.

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كما أحرق المتظاهرون مقر حركة البشائر التابعة لنوري المالكي في محافظة واسط.

وفي مدينة الناصرية أقدم المتظاهرون على إحراق عدد من المقرات الحكومية.

إلى ذلك، أسفر قمع قوات الأمن للمظاهرات عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 500.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية العراقية إن قواتها لم تستخدم الرصاص الحي خلال مظاهرات اليوم.

وجاء نفي وزارة الداخلية رغم سقوط أربعة قتلى وأكثر من 350 جريحا.

وأضافت الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019: هناك تعاون كبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد.

وأعلنت الوزارة عن إصابة أكثر من 60 عنصرا من قوات الأمن خلال تظاهرات الجمعة.