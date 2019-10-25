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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: العقلية الإرهابية لحزب الله تعتقد أن لغة التهديد سترهب الشارع الثائر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن حزب الله الإرهابي يتعامل مع انتفاضة لبنان بوضع الشعب اللبناني أمام خيارين إما القبول بالوضع الراهن الذي تعيش فيه الدولة مهمشه ومختطفة من حزب الله وإما التلويح بالحرب أهلية.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019: العقلية الإرهابية لحزب الله تعتقد أن لغة التهديد ستلقى قبولا من قبل الشارع الثائر.
وتساءل الزعتر، في تغريدة أخرى: ماذا يفعل قاسم سليماني الذي كان في بيروت في زيارة سرية، بينما سعد الحريري يتحدث عن حزمة إصلاحات اقتصادية؟.
وأضاف: أليس من الأولى ان يتحدث الحريري عن استعادة الدولة في لبنان وسيادتها، بدلا من الانشغال بحلول ترقيعية لإخماد الانتفاضة الشعبية؟.
ولوح حزب الله، في كلمة له اليوم، بحرب أهلية وفوضى وانفلات أمني في لبنان في حال تمكن المحتجون من إسقاط الحكومة.
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