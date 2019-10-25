نصر الله يتجاوز مطالب المحتجين ويلوح بحرب أهلية وانفلات وفوضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

حملت كلمة حسن نصرا، الأمين العام لحزب الله اللبناني، تهديدا مبطنا للمتظاهرين في عدد من المدن اللبنانية.

وجاءت تصريحات كلمة نصر الله عقب محاولة موالين له اختراق صفوف المتظاهرين وسط العاصمة بيروت اليوم الجمعة.

وقال نصر الله، إنه لن يسمح بإسقاط الرئاسة والحكومة في لبنان، وذلك بعد أن رفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيلها.

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ولفت إلى أن الفراغ في لبنان في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والمأزوم والتوترات في الإقليم، فإن الفراغ سيؤدي إلى الفوضى والانهيار.

وتابع أن أي حل للأزمة يجب أن يقوم على قاعدة عدم الوقوع في الفراغ في مؤسسات الدولة أو السلطة.

وفي تهديد غير مباشر للتظاهرات، قال أمين عام حزب الله: جاهزون لتقديم الدماء والكرامة لحماية بلدنا وأهلنا وشعبنا من الانهيار والفوضى.

وتعليقا على كلمة نصر الله، قالت الصحافية اللبنانية، دينا إبي صعب: فساد المال والسلطة داخل حزب الله نفسه أكثر من يعرفه ويعي تبعاته هم عناصر حزب الله انفسهم في الجنوب والبقاع والضاحية.

وأضافت، في تغريدة رصدها "الخليج 365": قبل الحديث عن اصلاح الدولة اصلحوا داخل الحزب وخففوا سيارات جيب عن زوجات المسؤولين والحاشية، لا ثقة في خطابات لا تقترن بوقف الفساد.

إلى ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمد جميح، إنه عندما يعتدي أنصار حزب الله اللبناني "الشيعي" على متظاهرين ببيروت، يحتجون ضد حكومة يرأسها "السني" سعد الحريري، فهذا يعني أنها حكومة حسن نصر الله، الذي يعد رئيس لبنان الحقيقي، ورئيس وزرائه الفعلي.

ورأى أن هذا يفسر تمسك الملا حسن ببقاء الحكومة، بشكل أكثر من الرئيس الحريري نفسه.