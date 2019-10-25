رغم إقرارها بمقتل متظاهرين.. الداخلية العراقية تنفي استخدام قواتها الرصاص الحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قالت وزارة الداخلية العراقية إن قواتها لم تستخدم الرصاص الحي خلال مظاهرات اليوم.

وجاء نفي وزارة الداخلية رغم سقوط أربعة قتلى وأكثر من 350 جريحا.

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وأضافت الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019: هناك تعاون كبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد.

وأعلنت الوزارة عن إصابة أكثر من 60 عنصرا من قوات الأمن خلال تظاهرات الجمعة.

وأكد الوزارة سقوط قتيلين وإصابة 409 من المتظاهرين في عدد من المدن العراقية.

وكان بيان للوزارة أكد منع التغطية المباشرة للتظاهرات، ولا تسمح بتواجد وسائل الإعلام غير المرخصة.

وعادت المظاهرات الحاشدة اليوم إلى عدد من المدن العراقية بعد أيام على توقفها.