- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء أشرف ريفي يحذر حزب الله من "وهم القوة الفائض" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قال اللواء أشرف ريفي إن "حزب الله" يرسل عناصره إلى ساحة الاعتصام في بيروت ليعتدوا على المتظاهرين السلميين الحضاريين.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019: بعد فترة، "حزب الله" يتنصل من مسؤولية أعمال هؤلاء الشبيحة ويعتبرهم عناصر غير حزبيين.
وتابع: نقول ل"حزب الله" لعبتكم غير موفّقة ترتد عليكم وعلى صورتكم.
وقال في تغريدة أخرى: التحية للانتفاضة المشرّفة. شكّلتم قيمة مضافة للوطن في الوقت الذي كان بحاجة إليها.
وحذر حزب الله من وهم فائض القوة فلا قيمة لها مع الشعوب الحية.
وختم: أحذركم من الغرق في الوحل اللبناني يُنهيكم على المدى المتوسط وأحذركم من الغرق في الدم اللبناني ينهيكم فوراً . لبنان الكرامة كطائر الفينيق.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء أشرف ريفي يحذر حزب الله من "وهم القوة الفائض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.