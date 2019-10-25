اللواء أشرف ريفي يحذر حزب الله من "وهم القوة الفائض"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قال اللواء أشرف ريفي إن "حزب الله" يرسل عناصره إلى ساحة الاعتصام في بيروت ليعتدوا على المتظاهرين السلميين الحضاريين.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019: بعد فترة، "حزب الله" يتنصل من مسؤولية أعمال هؤلاء الشبيحة ويعتبرهم عناصر غير حزبيين.

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وتابع: نقول ل"حزب الله" لعبتكم غير موفّقة ترتد عليكم وعلى صورتكم.

وقال في تغريدة أخرى: التحية للانتفاضة المشرّفة. شكّلتم قيمة مضافة للوطن في الوقت الذي كان بحاجة إليها.

وحذر حزب الله من وهم فائض القوة فلا قيمة لها مع الشعوب الحية.

وختم: أحذركم من الغرق في الوحل اللبناني يُنهيكم على المدى المتوسط وأحذركم من الغرق في الدم اللبناني ينهيكم فوراً . لبنان الكرامة كطائر الفينيق.