وزير الدفاع الأمريكي: سنبقى في سوريا حتى القضاء على داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة سوف تبقي "قوات محدودة" في سوريا لحماية المنشآت النفطية.

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وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019، أن واشنطن ستتخذ إجراءات لتعزيز انتشارها العسكري في دير الزور شرقي سوريا.

وأوضح: سنبقي وجوداً مخفضاً في #سوريا لحماية منشآت النفط، ونقوم ببعض التحركات لتعزيز الوضع في دير الزور.

وتابع إسبر: انتشارنا العسكري في دير الزور شرقي سوريا يشمل بعض قوات المشاة الميكانيكية.

وأكد إسبر أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا حتى تنهي مهمتها في القضاء على تنظيم داعش هناك.