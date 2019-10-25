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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع الأمريكي: سنبقى في سوريا حتى القضاء على داعش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة سوف تبقي "قوات محدودة" في سوريا لحماية المنشآت النفطية.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019، أن واشنطن ستتخذ إجراءات لتعزيز انتشارها العسكري في دير الزور شرقي سوريا.
وأوضح: سنبقي وجوداً مخفضاً في #سوريا لحماية منشآت النفط، ونقوم ببعض التحركات لتعزيز الوضع في دير الزور.
وتابع إسبر: انتشارنا العسكري في دير الزور شرقي سوريا يشمل بعض قوات المشاة الميكانيكية.
وأكد إسبر أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا حتى تنهي مهمتها في القضاء على تنظيم داعش هناك.
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