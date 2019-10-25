العراق.. 4 قتلى و250 جريحا من المتظاهرين برصاص قوات الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

عادت المظاهرات، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019، إلى عدد من المدن العراقية.

وقالت مصادر عراقية أن بغداد ومدنا عراقية أخرى شهدت تظاهرات حاشدة.

Advertisements

وكانت المظاهرات قد توقفت الأسبوع الماضي بعد مقتل وإصابة الآلاف.

وأسفر قمع قوات الأمن للمظاهرات اليوم عن مقتل شخص في العاصمة بغداد.

كما قتل ثلاثة متظاهرين آخرين في مدينة المثنى إضافة إلى إصابة العشرات.

وأكدت المصادر إصابة كل من مراسل قناة السومرية "هشام وسيم" بجروح خطرة بعد استهدافه بقنبلة غاز في وجهه، وإصابة مراسل قناة التغيير "محمد السامرائي" بجروح، كما تمت إصابة 2 من كادر التلفزيون الألماني.

وذكرت المصادر أن حصيلة القتلى ارتفع إلى 4 إضافة إلى 250 مصابا.