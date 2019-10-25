شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان.. موالون لحزب الله يحاولون اختراق صفوف المتظاهرين وسط بيروت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات حاول موالون لحزب الله اختراق صفوف المتظاهرين وسط العاصمة بيروت اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019. وقالت مصادر إعلامية إن موالين للحزب احتشدوا وحاولوا اختراق صفوف المتظاهرين. Advertisements وذكرت المصادر أن عناصر يعتقد أنها تابعة للحزب اعتدت على ممثلي وسائل الإعلام وسط بيروت. وتشهد التظاهرات في لبنان زخما كبيرا مع مرور الوقت في حين يحاول أنصار حزب الله اختراقها. وأكدت المصادر أن قوات مكافحة الشغب فصلت بين المتظاهرين وبين أنصار الحزب. وتحدثت المصادر عن اعتقالات وسط بيروت لمنع اشتباك بين متظاهرين ومؤيدين لحزب الله. وكان الجيش اللبناني أكد في وقت سابق اليوم أن حرية التظاهر مصانة.. داعيا إلى احترام حركة التنقل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. موالون لحزب الله يحاولون اختراق صفوف المتظاهرين وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.