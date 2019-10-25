ظهر وبجواره العلم اللبناني لأول مرة.. حسن نصر الله: حزب الله لا يؤيد إسقاط الحكومة وجهات تموّل التظاهرات في البلاد

الموجز

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن حزبه لا يؤيد إسقاط الحكومة أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى فراغ سياسي في البلاد، مؤكدًا أن "الفراغ سيؤدي للفوضى"، على حد وصفه.

وقال نصر الله، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الجمعة، إنه جاري العمل في البرلمان اللبناني على مشروعات قوانين هامة من بينها قانون استعادة الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أن حزبه سيدفع في اتجاه إقرار هذا القانون.

واعتبر نصر الله أن أول إنجازات الحراك الحادث في لبنان حاليا هو إقرار موازنة الدولة بدون ضرائب أو رسوم.

وانتقد نصر الله المتظاهرين في لبنان بسبب قطع الطرقات، معرباً عن أمله في أن يتجنبوا "السب وأعمال التخريب"، بحسب وصفه، داعيا إلى تشكيل قيادة من المتظاهرين في لبنان للتفاوض مع الحكومة الحالية.

ووجه أمين حزب الله اتهاماً إلى جهات - لم يسمها - بتمويل المظاهرات التي تشهدها لبنان منذ أكثر من أسبوع، بمبالغ طائلة، مشددًا على أن "قوى سياسية تحاول القفز على الحراك من أجل تحقيق أهدافها".

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وادعى نصر الله أن حزبه "يحمي البلد من الفراغ الذي سيؤدي للانهيار".

وطالب من سماهم "القيادة الحقيقية في الحراك"، بـ"طمأنة المقاومة بأن البلد ليس مستهدفًا"، معتبرًا أن هناك من يسعون إلى إشعال حرب أهلية في لبنان.

واستشهد أمين عام حزب الله اللبناني، بما يحدث في المنطقة بشكل عام، مؤكدًا أن هناك جهات كانت تراهن على "الحرب بين إيران والولايات المتحدة"، معتبرًا أن "هذه الحرب لن تحدث"، وأن "الأمريكيين يرحلون من الشرق الأوسط وهذا ظهر في شرق الفرات في سوريا".

وطالب حسن نصر الله مؤيديه "جمهور المقاومة" بعدم النزول إلى الساحات، وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين المطالبين بإقالة الحكومة.

وظهر نصر الله في كلمته المتلفزة وبجواره العلم اللبناني بخلاف ما كان يظهر عليه في السابق، حينما كان يلقي بياناً وبجواره علم حزب الله.