شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تفاصيل تحول الهارب هشام عبد الله من مناهض للجماعة إلى مؤيد لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو، أعدته مؤسسة "ماعت" عن حالة التناقض التى يعيشها إعلام الإخوان، وتفاصيل عن تحولاتهم مذيعي هذه القنوات، لخدمة التنظيم الإرهابي ، وتلقى الدعم من قطر وتركيا.

ورصد التقرير، تفاصيل تحول هشام عبد الله، أحد مقدمى البرامج عبر شاشة قناة الشرق الإخوانية التى تبث من تركيا، والتى تكشف عن حقيقته أمام الجميع، بأنه واحد ممن ظهروا ضد الإخوان الإرهابية فى السابق، إلى لسان يتحدث بأسمهم في الوقت الحالى.

وأوضح التقرير أن هشام عبد الله ظهر فى السابق، على أنه ناشط سياسي ومناهض لجماعة الإخوان إبان حكمهم بعد أحداث ثورة يناير، ليصبح حاليا أكبر مدافع عن الإخوان، عبر شاشاتهم حيث يهاجم الدولة المصرية ويحرض على قتل الضباط والمدنيين.