محافظة بورسعيد تنفي انهيار أجزاء من محور 30 يونيو بسبب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نفت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بانهيار أجزاء من محور 30 يونيو، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، على أن الطريق المصمم على أحدث الوسائل الدقيقة والمواصفات القياسية، يعمل بصورة طبيعية كأحد المشروعات القومية للطرق، ويعد أحد محاور الطرق الرئيسية التي تم إنجاز العمل بها في وقت قياسي.

وأشارت إلى أن الهدف من إطلاق هذه الشائعات والأخبار المضللة هو إحداث البلبة وزعزعة الاستقرار، ومحاولة طمس حقائق ما تشهده مصرنا الغالية من مشروعات تنموية عملاقة في كافة المجالات والقطاعات.

وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين الشرفاء عدم الالتفات لتلك الشائعات التي يرددها أعداء النجاح خاصة بعد التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.